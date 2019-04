Unsere Freunde von der Facebook-Gruppe Nintendo Switch 4-ever haben einmal mehr ein tolles Turnier in der Vorbereitung. An diesem Freitag, startet passend zum Karfreitag in Mario Kart 8 Deluxe das Turnier „Kartfreitag“. Hier könnt ihr einmal mehr drei tolle Preise abstauben, wenn ihr am Ende auf dem Siegertreppchen landet.

Für Spieler aus Deutschland, Österreich und der Schweiz gibt es folgende Preise:

1. Platz: dZur Auswahl stehen „Yo-Kai Watch 3“ (3DS), „Dark Souls: Remastered“ (Switch) und der Amiibo „Wolf (No. 63)“ – die beiden weiteren Platzierten können sich dann von den übrigen Preisen ihren jeweiligen Favoriten herauspicken.

Wichtig für die Teilnahme: Bevor ihr am Turnier teilnehmt, müsst ihr der Facebook-Gruppe Nintendo Switch 4-ever beitreten. Diese findet ihr hier! Anschließend müsst ihr der zugehörigen Veranstaltung zusagen. Diese haben wir euch hier verlinkt.

Wir wünschen euch ganz viel Erfolg und Spaß auf der Rennpiste.