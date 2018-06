Level-5 hat in Japan einen ersten Trailer zur Nintendo Switch-Umsetzung des Nintendo 3DS-Spiels Layton’s Mystery Journey veröffentlicht. Der Titel wird mit neuen Funktionen auf die Hybrid-Konsole angepasst und soll auch inhaltlich einige neue Details bieten.

In unserem Testbericht konnte die 3DS-Variante mit einer soliden Endnote überzeugen, jedoch nicht ganz an die Hauptteile der Layton-Reihe anknüpfen. Ob und wann die Umsetzung auch in Europa erscheinen wird, steht aktuell noch in den Sternen.

Quelle: Level5 Channel auf Youtube