Erster Trailer zum Ni No Kuni Film veröffentlicht

Ziemlich zeitig nachdem offiziellen Release von Ni No Kuni 2 wurde bekannt gegeben, dass man an einem Ni No Kuni Film arbeiten möchte. Hierzu gibt es jetzt schließlich den ersten Trailer, welchen wir euch nicht vorenthalten wollen.

Trailer

Obgleich das Studio Ghibli nicht offiziell an dem Film beteiligt ist, wird der Film von dem ehemaligen Animator des Studios, Yoshiyuki Momose, geleitet. Wie man im Bezug auf den Trailer annehmen kann, wird der Film in keinem offensichtlichen Zusammenhang zu den beiden Videospielen der Serie stehen. Dennoch scheint sich die Handlung wieder um auserwählte Kinder der realen Welt zu drehen, welche durch einen ungeplanten Vorfall in einer Fantasywelt landen.

