Erst vor wenigen Tagen kündigte Bandai Namco Games die Entwicklung des Open-World-Abenteuers One Piece: World Seeker für PlayStation 4 und Xbox One an. Nun folgte der erste offizielle Trailer zum Spiel, der bewegte Impressionen aus dem neuen Abenteuer der Strohhut-Piraten liefert.



One Piece World Seeker soll Ende 2018 für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.

Quelle: Bandai Namco Games @ Youtube