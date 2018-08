Schon auf den anderen Plattformen konnten sich die Telltale-Spiele, allem voran die zu The Walking Dead, einer großen Beliebtheit erfreuen. Jetzt sollen auch Spieler der Nintendo Switch auf den Genuss der „wandelnden Toten“ kommen. Demgemäß hat man via Twitter verkündet, dass die erste Staffel des Adventures bereits in der Mache sei und nächste Woche am 28. August, zeitgleich mit der finalen Staffel, für die Nintendo Switch erscheint. Preislich soll die Staffel momentan bei $24.99 liegen.

It's time to go back to where it all began…

We're happy to announce that the first season of The Walking Dead comes to the Nintendo Switch on August 28. pic.twitter.com/D1s6Z3S3At

— Telltale Games (@telltalegames) August 21, 2018