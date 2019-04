In wenigen Tagen wird Mortal Kombat 11 für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen. Zu letzterer Spielversion gab es bislang noch keinerlei Gameplay-Material zu sehen, was sich nun geändert hat. In dem folgendem Video bekommt ihr die ersten (wenn auch sehr kurzen) bewegten Eindrücke aus der Nintendo-Variante zu sehen, die sich durchaus sehen lassen kann.

Mortal Kombat 11 Nintendo Switch Gameplay:

Dieses Video ansehen auf YouTube

Mortal Kombat 11 erscheint am 23. April 2019 für die oben genannten Konsolen.

Quelle: Nintendo of America