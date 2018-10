Noch gut einen Monat müssen sich die Fans auf Battlefield V gedulden. Um die Wartezeit etwas zu verkürzen, hat Electronic Arts heute den offiziellen Singleplayer-Trailer, der nun vollständig lokalisiert wurde, veröffentlicht.

Battlefield V erscheint weltweit am 20. November für Xbox One, PlayStation 4 und Origin für PC. Wer die Battlefield V Deluxe Edition für eine beliebige Plattform vorbestellt, erhält einen Vorabzugang ab dem 15. November. Mitglieder von Origin Access Premier auf PC können die Vollversion bereits am 9. November spielen.

Quelle: Electronic Arts