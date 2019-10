Kommende Woche, am 8. November 2019, erscheint mit Need for Speed Heat ein neuer Ableger der beliebten Rennspiel-Reihe für PlayStation 4 und Xbox One. Die Entwickler wollen sich mit dem neuesten Ableger wieder auf alte Stärken besinnen und somit in der Gunst der Fans wieder einige Pluspunkte sammeln. Passend zum bevorstehenden Release gibt es auch einen passenden Launch-Trailer:

Need for Speed Heat schickt die Spieler nach Palm City, einer neuen offenen Welt, in der Streetracer tagsüber an offiziellen Events teilnehmen, um Geld zu verdienen, bevor sie dann nachts alles aufs Spiel setzen, um sich in Underground-Rennen einen Ruf aufzubauen. Das am 8. November für Xbox One, PlayStation 4 und PC erscheinende Need for Speed Heat bietet Spielern die Möglichkeit, über 120 verschiedene Automodelle zu tunen und aufzurüsten, zu denen zum ersten Mal in einem Videospiel auch der Hybridelektro-Sportwagen Polestar 1 zählt. Die NFS Studio-App finden Spieler im App Store und bei Google Play.

Unsere Vorschau zum Spiel könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

Quelle: Electronic Arts