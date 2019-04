Echte Konkurrenz für Rocket League? Pathea Games kündigen Super Buckyball Tournament an

Wie der Entwickler Pathea Games, unter anderem verantwortlich für My Time in Portia, bekanntgab, wird der Sports-Multiplayer-Titel Super Buckyball Tournament später in diesem Jahr noch erscheinen. Bei dem Spiel handelt es sich um Third-Person Online-Multiplayer-Spiel, bei welchem es darum geht einen Ball wie beim Fußball ins gegnerische Tor zu bugsieren. Das ganze erinnert optisch ziemlich stark an Rocket League. Gutes Teamplay soll bei dem ganzen Spaß an erster Stelle stehen und zeitgleich auch der Schlüssel zum Torerfolg sein.

Anders als bei dem Autoball-Spaß von Psyonix, schlüpft ihr bei Super Buckyball Tournament scheinbar in die Rolle verschiedener Charaktere mit unterschiedlichen Fähigkeiten. So sieht man beispielsweise im angehängten Trailer wie eine Figur eine Eiswand erzeugt, während ein anderer Charakter dem Ball mit einer Art Stromschlag einen besonderen Effet verleiht. Insgesamt soll es acht verschiedener solcher Helden geben. Zusätzlich soll es noch wie bei Mario Kart Items geben, welche ihr aufsammeln könnt. Darunter fallen dann zum Beispiel Zielraketen, Bomben oder Schilde.

Super Buckyball Tournament soll 2019 für die aktuelle Konsolengeneration und dem PC erscheinen.

Quelle