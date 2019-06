Doom Eternal hat auf der E3 2019 seinen finalen Releasetermin erhalten und wurde natürlich auch mit einem neuen Trailer bedacht. So soll der direkte Nachfolger von Doom aus dem Jahre 2016 nun am 22. November 2019 für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen. Neu in Doom Eternal ist der DOOM-Klingenaufsatz, mit dem man die Dämonen formschön zurechtstutzen kann.

DOOM Eternal knüpft direkt an das Ende von DOOM an. Als DOOM Slayer kehren die Spieler auf die Erde zurück und finden sie von Dämonen überrannt vor. Einen neuen Trailer zum Spiel gibt es ebenfalls zu bestaunen:

Dieses Video ansehen auf YouTube

Quelle: Bethesda