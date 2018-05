Drei neue Kämpfer für Dragon Ball FighterZ vorgestellt

Mit Dragon Ball FighterZ steht ein klassisches 2D-Beat ‚em up, gepaart mit drei gegen drei Kämpfen in den Startlöchern. Wieder einmal bedroht eine unbekannte Macht die Welt und die Z-Krieger aus der gleichnamigen Anime-/Mange-Serie setzen alles daran um diese aufzuhalten. In der aktuellen Ausgabe der japanischen V-Jump wurden schließlich drei weitere Krieger vorgestellt.

Von der großmauligen Fusion bis zum rosa Kaugummi

Demnach dürfen ihr euch auf folgende Charaktere freuen:

Gotenks

Kid Buu

Adult Gohan

Das nachstehende Bild und somit der Artikel selber, zeigt einige ihrer Spezialattacken. Außerdem scheint es einen Shop ins Spiel geschafft zu haben, bei welchem sich neue Farbvariationen und Kostüme mit der spielinternen Währeung „Zeni“ erwerben lassen. Ebenso wird der Arcade-Modus vorgestellt, wo ihr euch durch eine vorbestimmte Anzahl an Kämpfen prügelt

