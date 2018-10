Dreams: Spieler kann Bildrate mit seinen Levels in die Knie zwingen

Grundlegend soll das Baukastenspiel Dreams von Media Molecule mit 60 fps laufen. So bestätigte es Firmengründer Alex Evans den Kollegen von Game Informer. Die Bildrate kann allerdings je nach Umfang eines selbstgebauten Levels einbrechen und sogar unter die 30 fps-Marke fallen. Wer also zu viele Grafik-Effekte und Objekte platziert, der könnte unter Umständen kein flüssiges Spielerlebnis mehr erleben. Die PS4-Pro kommt mit diesem Umstand wohl besser zurecht und kann einiges an Performance wieder auffangen.

