The Legend of Zelda: Breath of the Wild gehört zu den Flagschiffen der Nintendo Switch und verabschiedete zugleich auch die Wii U. Der Titel besticht vor allem dadurch, dass dem Spieler fast keine Grenzen geboten werden und er somit seinen ganz eigenen Spielstil verfolgen kann. Genau das hat auch der YouTuber „Delicious Tea“ gemacht und hat für sich persönlich eine ganz besondere Herausforderung gesucht. Demnach besiegte er den DLC Boss Monk Maz nackt, nur mit drei Herzen und als Bewaffnung entschied er sich lediglich für ein Kurzschwert.

Hier das Video:



Dieses Video ansehen auf YouTube

Quelle