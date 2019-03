„Dieses FIFA ist eine Katastrophe“ – So klagen die Profis über FIFA 19

Schon seit Jahren erfreut sich die Fußballsimulation FIFA von EA Sports bei vielen Spieler einer großen Beliebtheit. Auch im eSports-Bereich ist der Titel schon längst kein unbeschriebenes Blatt mehr, sodass sogar echte Fußballvereine der Bundesliga bereits auch auf dem virtuellen Rasen aufgestellt sind. Mit dem zurzeit aktuellen FIFA 19 scheinen aber nicht alle Profis ganz zufrieden zu sein. Im Gegenteil, Größen der Szene, wie der deutsche Meister Tim „TheStrxngeR“ Katnawatos, kritisieren das Spiel ziemlich stark.

Bereits zum Release des Spiels hagelte es Kritik für FIFA 19. So sorgte beispielsweise das sogenannte Timed Finishing-Feature, welches eigentlich dafür sorgen sollte, dass man den Abschluss besser timen soll, dass plötzlich unmögliche Bälle der Physik trotzten und den Weg in die Maschen fanden.

Kurze Zeit später passte EA das Problem mit den Timed Finishing-Abschlüssen an, dafür blieben aber andere Baustellen, welche ebenfalls für viel Frust bei den Profis sorgten. Zum Beispiel war es eine zu starke CPU-Verteidigung, welche dafür sorgt, dass sicher geglaubte Pässe nicht den Weg an den Mann fanden. Das war übrigens auch am vergangenen Wochenende in den von der DFL ausgerichteten Playoffs der virtuellen Bundesliga spürbar.

Bei den Playoffs dabei war auch der Titelverteidiger Tim „TheStrxngeR“ Katnawatos, seines Zeichens deutscher Meister und seit 2017 Spieler des FC Basel. Allerdings lief es für ihn nicht wie geplant, weswegen er sich bereits im Viertelfinale gegen den Academy-Spieler Riad „ItsRiaad“ Fazlija vom VfL Wolfsburg geschlagen geben musste. Damit hat er seine Chance auf die Titelverteidigung verpasst, denn nur die Top 3 des Turniers sind für das Grand Final im Mai qualifiziert.

Doch nicht nur TheStrxngeR klagt über das neue FIFA. Auch Kurt „Kurt0411“ Fennech lässt sich gerne Mal über die Fußballsimulation aus:

Lost the last game to qualify in pens. No words for everything that I have seen this week end. One guy trying to play football….the other guy abusing every single flaw possible to stay in the game. Don't even blame him. Absolute disgrace of a game pic.twitter.com/NvSIhdkxbn

— Kurt (@Kurt0411Fifa) March 17, 2019