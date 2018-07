Wie jeden Monat, wird es auch im Februar 2018 wieder neue Spiele für Gold-Abonnenten von Xbox Live geben. Den Anfang machen dabei Shadow Warriors für die Xbox One und Split Second für Xbox 360 ( auf Xbox One auch spielbar). Ab dem 16. Februar gesellen sich noch Assassins Creed Chronicles India (Xbox One) und Crazy Taxi (Xbox 360 und Xbox One). Dabei wird es Crazy Taxi bis zum 15. März geben, wohingegen Split Second nur bis zum 15. Februar verfügbar ist.

