USA Today hat die fünf meistverkauften Technikprodukte des vergangenen Jahres 2017 weltweit verkündet. Nintendos Erfolg mit der Switch macht sich bezahlt, denn die neue Konsole ist ebenfalls unter den Top 5 zu finden, wenngleich sie lediglich das Schlusslicht markiert.

Trotzdem ein respektables Ergebnis wenn man bedenkt, dass die Liste jegliche Technikprodukte umfasst – darunter also auch Smartphones und andere Gadgets. So werden die ersten vier Plätze auch von bekannten Massenmarken wie iPhone oder Samsung Galaxy-Smartphones dominiert. Mit 15 Millionen verkauften Einheiten landet die Nintendo Switch auf einem fünften Platz, der sich absolut sehen lassen kann.

Alles in Allem war das vergangene Jahr für Nintendo ein riesiger Erfolg. Die Switch schlug ein wie eine Bombe und wurde dafür bereits mit unzähligen Auszeichnungen überschüttet. Darunter das Gadget des Jahres 2017 vom TIME Magazine.

Die Erfolgsgeschichte der Japaner dürfte in diesem Jahr fast genauso weitergehen, vielleicht erfahren wir ja schon am 11. Januar, welche Highlights in den kommenden Monaten ins Haus stehen.