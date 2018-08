Das Action-RPG Diablo III Eternal Collection für Nintendo Switch könnte noch in diesem Jahr erscheinen! Das geht zumindest aus einem Bericht von Forbes hervor, welcher mittlerweile jedoch wieder gelöscht wurde. Laut Kotaku soll die offizielle Ankündigung heute erfolgen.

Diablo III Eternal Collection für Nintendo Switch enthält das Originalspiel, die umfangreiche Erweiterung Reaper of Souls, das „Rise of the Necromancer“ Pack und alle Updates, die für das Spiel bisher veröffentlicht wurden.

Allerdings wird es scheinbar auch einige zusätzliche Features wie beispielsweise Cloud-Saving-Support, sowie einige Nintendo-exklusive Boni geben. Eine Rüstung, die euch in Ganondorf aus The Legend of Zelda transformiert, einen Tri-Force Portrait-Rahmen und kosmetische „Echoes of the Mask“-Flügel.

Auf Nintendo Switch könnt ihr den kooperativen Multiplayer in verschiedenen Konfigurationen spielen. Neben lokalem Koop für vier Spieler auf derselben Konsole, werdet ihr euch auf separaten Konsolen spielen können – Ganz ohne Internetverbindung. Natürlich darf auch der Online-Koop nicht fehlen, welcher über den im September startenden Nintendo Switch Online Service läuft. Das Zusammenspiel aus lokalen Spielern und Gamern via Internet soll ebenso möglich sein.

Die Diablo III Eternal Collection soll knapp 60 Euro kosten und noch 2018 auf den Markt kommen. Eine offizielle Ankündigung und Bestätigung von Activision Blizzard liegt noch nicht vor.