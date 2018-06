Devil May Cry 5 soll im Frühjahr 2019 erscheinen

Capcom hat den Releasetermin zum Actionspiel Devil May Cry 5 stark eingegrenzt. In einem aktuellen Geschäftsbericht heißt es, dass der auf der E3 2018 angekündigte Titel bis April 2019 erscheinen soll.

Sowohl Resident Evil 2, als auch Devil May Cry 5 sollen zum Ende des aktuellen Fiskaljahres erscheinen, wie es heißt. Dieses endet am 31. März 2019, weshalb man davon ausgehen kann, dass die Titel Anfang des kommenden Jahres im Handel erhältlich sein werden.

„Devil May Cry 5 for the Xbox One family of devices including the Xbox One X, PlayStation®4 system and PC is scheduled for a Spring 2019 release.“