Devil May Cry 5: Neues Video stellt drei Waffen vor

Um die Vorfreude auf das kommende Devil May Cry 5 weiter an die Spitze zu treiben, veröffentlichte Capcom auf der New York Comic-Con ein neues Video, welches drei Waffen vorstellt.

Cerberus, Faust Hat und Kalina Ann 2

Dabei handelt es sich um Waffen, welche zum Teil schon aus vorherigen Ablegern bekannt waren.

Dementsprechend ist Cerberus (Devil Arm) wieder mit von der Partie. Das Nunchaku hatte seinen Auftritt erstmalig in Devil May Cry 3 auf, beherrscht jetzt allerdings zusätzlich noch drei Waffenmodi (Ice Nunchucks, Fire Bow Staff, Lightning Chain).

Ebenfalls aus Devil May Cry 3 und auch 4 bekannt, ist der Kalina Ann–Raketenwerfer. Der von Nico entworfene Raketenwerfer hat es in einer zweiten Version ebenfalls in Devil May Cry 5 geschafft und hört auf den Namen Kalina Ann 2.

Zuletzt dürft ihr euch auf den Cowboy-Hut Faust Hat freuen, welcher einen Meteoriten-Schauer auf euren Feind niederprasseln lässt.

