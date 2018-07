Das japanische Manga-Magazin CoroCoro hat in der aktuellen Ausgabe unter Berufung auf Nintendo Details zum Erscheinungstermin von The Legend of Zelda: Breath of the Wild veröffentlicht.

Dem Magazin zufolge wird das neueste Abenteuer der beliebten Action-Adventure-Reihe rund um Protagonisten Link in Japan im Frühjahr 2017 erscheinen. Das Spiel soll zeitgleich auch in Europa und den USA in den Handel kommen, pünktlich zum Release der Nintendo Switch im März 2017 wird das neue Zelda aber vermutlich nicht erscheinen.