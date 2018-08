Ab dem 14. August 2018 begibt sich Clementine in The Walking Dead: Die letzte Staffel auf ihre letzte Reise. Passend dazu veröffentlichte Telltale nun den offiziellen Trailer zur abschließenden Serienteil von Clementines Story-Line, die nun wohl ihr Ende nehmen wird.

Die erste Episode von Die letzte Staffel wird am 14. August 2018 weltweit für PC, PlayStation 4 und Xbox One zum Download bereitstehen. Die letzte Staffel wird am 14. August 2018 auch digital für Nintendo Switch in Nordamerika erscheinen und später im Monat in Europa und anderen Regionen. Weitere Informationen über Die letzte Staffel für Switch sind demnächst verfügbar. Das Spiel kann aktuell noch zum Preis von 19,99 Euro für PC, PS4 und Xbox One vorbestellt werden. Auf allen drei Plattformen gibt es jetzt auch eine kostenlos spielbare Demo.

Quelle: PM Telltale Games