Einst wurde das Der Herr der Ringe: Adventure Card Game auf der E3 angekündigt. Der Titel aus dem Hause Asmodee soll für die Nintendo Switch als auch mehrere andere Plattformen Anfang August erscheinen. Nun gab Asmodee via Twitter bekannt, dass der Erscheinungstag vom 08.08.2019 auf den 29.08.2019 verschoben wird. Verwirrenderweise findet man den Titel unter anderem im eShop von Nintendo unter dem Namen: The Lord of the Rings: The Living Card Game.

The journey may be longer, but the battlle will be greater!

⚔️ We are updating the launch date of The Lord Of the Rings: Adventure Cards Game on consoles and @steam_games to August 29th! #LOTR

