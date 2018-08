Seit heute steht das humoristische Zombie-Spiel Dead Rising 4 auf der Xbox One auch in Deutschland zum Download bereit (wir berichteten). Wer nicht direkt den Geldbeutel zücken will, bekommt allerdings auch die Möglichkeit, den Titel in einer kostenlosen Testversion zunächst probezuspielen.

Dead Rising 4 – Die kostenlose Testversion

Im Zuge der digitalen Veröffentlichung am heutigen 31. Januar finden auch zwei neue Schwierigkeitsgrade für den Story-Modus, sowie ein neues Achievement ihren Weg ins Spiel.

Außerdem dürfen sich Spieler über neue Outfits aus dem Street Fighter-Universum freuen, darunter zum Beispiel Cammy, Guile, M. Bison, Hawk und Zangief.

Die kostenlose Testversion findet ihr im Microsoft-Store. Diese liefert einen 60-minütigen Einblick in die Einzelspielerkampagne, sowie den Mehrspielermodus.

Ab dem 28. Februar ist dann auch die Disc-Version für Xbox One im Handel erhältlich.