Gruselfreunde bekommen auf der Nintendo Switch nun die Umsetzung des Mehrspieler-Titels Dead by Daylight geboten. Die brandneue Edition des klassischen Horror-Multiplayer-Spiels platzt laut Angaben des Publishers aufgrund der vielen Inhalte aus allen Nähten. So bekommt ihr auf der Switch neben 9 Killern, 10 potentiellen Opfern auch zusätzlich noch vier weitere Kapitel und drei kosmetische Pakete geboten. Dead by Daylight für Nintendo Switch ist ab sofort im Handel erhältlich und kann mit zusätzlichen digitalen Kapiteln, inkl. des Stranger Things-Add-ons, erweitert werden.

Launch-Trailer zu Dead by Daylight:

In Dead by Daylight finden sich die Spieler in einer blutrünstigen Jagd zwischen einen brutalen Killer und bis zu vier möglichen Opfern wieder – auf Nintendo Switch wann und wo immer sie wollen! Dead by Daylight bietet ein faszinierendes Katz & Maus-Spiel mit zwei unterschiedlichen Spielvarianten. Die Gejagten erleben Dead by Daylight in der 3rd-Person-Perspektive, während die Jäger die Welt aus 1st-Person-Perspektive wahrnehmen. Überlebende können sich entweder zusammenschließen und zusammenarbeiten, oder sie versuchen sich auf eigen Faust durchzuschlagen, während ihnen der Killer auf den Fersen ist und nach dem Leben trachtet.

Quelle: PM Koch Media