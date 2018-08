Das Warten hat bald ein Ende. Bohemia Interactive gibt bekannt, dass der Survival-Shooter DayZ noch in diesem Jahr im Xbox Game Preview Programm erscheinen soll. Zur PlayStation-4-Version können sich die Entwickler jedoch noch nicht äußern und es bleibt unklar, ob die Umsetzung jemals erscheinen wird.

Yes! Coming to Xbox Game Preview at some point this year, we’re not sure about PS4 yet, but we’ll release there too, eventually – just don’t know when yet.

