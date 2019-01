Mit Days Gone steht für die PlayStation 4 eines der großen Action-Feuerwerke des Jahres 2019 in den Startlöchern. Bereits im vergangenen Herbst konnten wir den Titel auf der EGX in Berlin anspielen und hatten euch unsere Eindrücke in folgender Vorschau geliefert:

Nun ist ein neues Gameplay-Video zum Spiel von der PAX South aufgetaucht, welches wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen. Darin zu sehen ist einiges an actionlastigem Gameplay aus dem bedrückenden Endzeit-Szenario:

Days Gone soll am 26. April 2019 exklusiv für die PlayStation 4 in Europa erscheinen.

