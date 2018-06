Ein Days Gone Interview, welches Stevivor mit Eric Jensen, dem Senior Game Designer bei Sony Bend, geführt hat, verrät viele neue Details zu dem Action-Spiel, welches exklusiv für die PlayStation 4 erscheinen wird.

Die Tageszeit im Spiel kann beeinflussen, welche Arten von Freakern zu finden sind. Es gibt mindestens vier Arten der Monster, beispielsweise sind die Runner schneller als Deacon auf dem Motorrad. Sie wirkt sich auch auf die Anzahl der Freakers aus und wie stark sie sind.

Das Wetter kann das Aufspüren eines Freakers erschweren, z.B. wenn es schneit oder stark regnet. Auch das Verhalten der Menschen hängt von Tageszeit und Wetter ab.

Eine Freaker-Horde, die aus hunderten Monstern besteht, handelt gemeinsam und in der Gruppe, vergleichbar wie ein Bienen-, Vogel- oder Fischschwarm.

Kleinere Gruppen gelten als Schwarm. Sie handeln etwas chaotischer, stürmen ein Camp, jagen euch und verschwinden dann wieder.

Protagonist Deacon muss bei seinem Motorrad auf Sprit und den Stand der Reparaturen achten. Ihr müsst Schrott sammeln, um euer Motorrad reparieren zu können. Der Tank leert sich zwar nicht sehr schnell, doch solltet ihr immer ein paar Plätze kennen, an denen man tanken kann.

In der Spielwelt findet man viele Gegenstände, mit denen man Crafting betreiben kann. Das Sammeln von diesen Objekten stellt einen wichtigen Punkt im Spiel dar.

Wer mit seinem Motorrad eine langsame Route auf flachem Terrain wählt, beschädigt es nicht so sehr, wie jemand, der querfeldein rast und verrückte Sprünge macht. Für das Motorrad gibt es jedoch Upgrades, die es stabiler und robuster machen.

Deacon kann nur eine bestimmte Zahl an Waffen tragen, während das Motorrad ein mobiles Inventarsystem ist. Hier werden Waffen aufbewahrt und gewechselt.

Neben dem bislang gezeigten Wald sollen auch andere Gebiete als Schauplätze dienen. Dazu gehören Gegenden, die Oregon oder dem vulkanischen, pazifischen Nordwesten ähneln. Dort gibt es Orte mit Lava oder sogar Wüsten.



In einigen Hauptmissionen gibt es eine strikte Missionsführung. Darüberhinaus will man dem Spieler in der Open-World allerdings so viel Bewegungsfreiheit wie möglich geben: Er kann in jede Richtung laufen und jede Waffe mitnehmen.

Die Entwickler begannen ihre Arbeit auf der Unreal Engine, welche aber sehr stark modifiziert wurde – speziell für Tag- und Nachtwechsel sowie dynamisches Wetter.

Days Gone soll im kommenden Jahr für die PlayStation 4 erscheinen.