Das neue Jahr 2021 startet bei uns mit der Bekanntgabe der glücklichen Gewinner(innen) unserer Weihnachtsgewinnspiele aus dem Dezember 2020. Im folgenden seht ihr die einzelnen Gewinner-Antworten zu den Aktionen.

Ich würde als erstes in meinem Leben als Gans es genießen die Welt aus einer ganz anderen Perspektive zu sehen. Wie gehen Menschen mit mir um und wie ist es durch die Lüfte zu fliegen? Natürlich würde ich auch viel Unsinn treiben und dem einen oder anderen frechen Menschen in seinen Po zwacken. 😉 – Ute Z.

Mich reizt am meisten das Noise Cancelling Feature des Headsets. Dadurch kann ich mich direkt auf das Spiel konzentrieren und werde nicht durch meine Umgebung abgelenkt, was bei einer kleinen Schwester in den eigenen vier Wänden schnell mal passieren kann. – Patrick T.

Gear.Club Unlimited 2 – Tracks Edition für Nintendo Switch gewinnt Martin H. mit folgendem Beitrag:

Mein Wunschspiel wäre Gear.Club Unlimited 2 für die Nintendo Switch. Ich mag Rennspiele sehr und gerade auf der Switch kann ich so auch mal unterwegs richtig Vollgas geben und mit meinen Kumpels spielen. Das Spiel wirkt aufgrund der Trailer und Videos auch sehr ansprechend und sieht hübsch aus.

einmal The Bluecoats: North & South in der Limited Edition für Nintendo Switch geht an Volker A.:

Ich verbinde mit „The Bluecoats“ viele coole Kindheitserinnerungen, sodass dies mein Wunschpreis wäre. Gerade in der aktuellen Zeit verbringe ich viel Zeit wieder mit meiner Switch und da wäre es eine tolle Sache sich von dem aktuellen Alltag mit schönen Erinnerungen an die Jugend abzulenken.

einmal Wer wird Millionär für die PlayStation 4 gewinnt Abdel Z.:

Da Wer wird Millionär seit Jahren meine Lieblings-Quizsendung im TV ist, wäre das passende Spiel für die Playstation 4 mein absoluter Wunschgewinn. Man kennt es ja von sich selber, dass man auf der Couch immer alles besser weiß und so kann man herausfinden wie weit man in der eigenen Situation auf dem Ratestuhl kommen würde.

einmal Landwirtschafts-Simulator 19 in der Premium Edition für PC geht an Ben K.:

Auch wenn mich viele in meinem Freundeskreis immer wieder belächeln so spiele ich immer wieder gern Simulatorenspiele und hatte auch schon mit dem Landwirtschaftssimulator viele tolle Spielstunden. Den 2019er Simulator kenne ich bisher leider nicht, weshalb mich dieser Gewinn sehr reizen würde, um in das entspannte Landwirtschaftsleben einzutauchen und einfach schöne Spielstunden in einer idyllischen und ruhigen Spielwelt zu erleben.

Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung gewinnt Markus E. mit seinem Nintendo-Moment:

Mein ganz persönlicher Switch-Moment 2020 war der Release von Animal Crossing: New Horizons inmitten des ersten Lockdowns. Alles war damals im Alltag einfach schlecht und man konnte nichts erleben, keine Freunde treffen und seinen Hobbys nachgehen. Da kam Animal Crossing gerade zum rechten Zeitpunkt. Einfach abtauchen in eine Fantasiewelt ohne Probleme und das Beste: Da viele meiner Freunde auch eine Switch haben, konnte man sich im Spiel besuchen und hatte so auch seine Freunde irgendwo bei sich und das hat mir richtig gut über diese Monate geholfen. Dank vieler neuer Funktionen spiele ich New Horizons auch noch heute regelmäßig. 🙂

Super Mario 3D All-Stars gewinnt Kathrin F. mit dieser Beitrag:

Mein Nintendo Switch Moment 2020 war ganz klar der Kauf der Konsole Anfang des Jahres. Ich habe mir direkt zum Start Mario Kart 8 Deluxe, Mario Odyssey und Zelda gegönnt und hatte so viel Spaß. Meine letzte Nintendo Konsole war die Wii und dadurch habe ich endlich wieder das gute alte Nintendo-Feeling erleben können. Gemeinsam mit meinem Freund üben wir einmal pro Woche eine Switch-Abend aus und daddeln gemeinsam was das Zeug hält. Einfach eine tolle Konsole und für mich eine Bereicherung im Alltag.

Pikmin 3 Deluxe geht an den Switch-Moment von Ralf B.:

Mein Nintendo Switch Moment war der Geburtstag meines Kumpels im Sommer. Wir waren eine recht kleine Runde von sechs Personen und hatten einen schönen Grillabend im Freien. Nach dem Gaumenschmaus stand dann eine Switch-Session an, die sich über sechs Stunden hinziehen sollte. Dank eines Projektors haben wir kurzerhand im Garten Switch gespielt und kleine Turniere in Mario Kart 8 Deluxe, Mario Party und Super Smash Bros. Ultimate abgehalten. Es war einfach ein riesiger Spaß und die Zeit verging wie im Flug, sodass wir mitten in der Nacht feststellen mussten, dass es schon fast vier Uhr am Morgen war und der nächste Sonnenaufgang schon fast bevorstand. Auch wenn ich danach total KO war, so war es dennoch ein super cooles Erlebnis und ein toller Abend dank der Switch und den Spielen.

Wir danken allen Teilnehmer(innen) für die Teilnahme und kontaktieren die Gewinner(innen) per Mail, sodass die Preise in dieser Woche noch an euch rausgehen können. Bleibt gesund und auf ein tolles Jahr 2021!