Am heutigen Tag erscheint mit Donkey Kong Country: Tropical Freeze ein weiteres Jump and Run-Highlight für die Nintendo Switch. Passend zur Veröffentlichung hat Nintendo Deutschland einen neuen Trailer zum Spiel veröffentlicht, der alle wichtigen Details zusammenfasst. So dürft ihr euch in der Neuauflage mit Funky Kong über einen neuen Charakter freuen. In Donkey Kong Country: Tropical Freeze schwimmt, springt und surft ihr durch kunterbunte Level und müsst den Viehkinger Einhalt bieten.

Der Launch-Trailer zum Spiel auf Youtube:

Donkey Kong Country: Tropical Freeze ist ab sofort für Nintendo Switch in Deutschland erhältlich!

Quelle: Nintendo