Darksiders 3: Releasetermin steht fest + Special Editions angekündigt

Das Warten hat bald ein Ende. THQ Nordic hat endlich den Darksiders 3 Releasetermin bekannt gegeben und gleichzeitig zwei edle Special Editions zum apokalyptischen Abenteuer angekündigt.

Darksiders 3 erscheint am 27. November

Darksiders 3 wird am 27. November 2018 für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Zudem wird das Game neben der Standard-Version in zwei digitalen Sondereditionen und zwei edlen Special Editions erscheinen, die einige spannende Zusatzinhalte bieten.

„Für Spieler, die Darksiders 3 im PlayStation Store oder Microsoft Store vorbestellen, gibt es drei unterschiedliche Vorteile, wie exklusive Inhalte für das Spiel, besondere Rabatte und 24 Stunden Vorabzugriff auf Darksiders 3„, heißt es. Details dazu lest ihr hier.

Deluxe Edition (Digital) – 79,99 Euro

Spiel „Darksiders 3“

Zwei bezahlte DLCs, die nach dem Launch erscheinen werden

Vorbesteller-Boni Rüstungsskin 24-stündiger Early Access 10 Prozent Rabatt



Blades & Whip Edition (Digital) – 99,99 Euro

Das Spiel „Darksiders 3“

Das Spiel „Darksiders: Warmastered Edition“ (spielbar ab dem 26. November)

Das Spiel „Darksiders II: Deathinitive Edition (spielbar ab dem 26. November)

Zwei bezahlte DLCs, die nach dem Launch erscheinen werden

Vorbesteller-Boni Rüstungsskin 24-stündiger Early Access 10 Prozent Rabatt



Wer es ein wenig edler mag und Sammler ist, greift wahlweise zur Collector’s Edition oder zur knapp 400 € teuren Apocalypse Edition.

Collector’s Edition – 149,99 Euro

Das Spiel „Darksiders 3“

28 cm große Fury-Figur

Premium-Kiste

Steelbook

Artbook

Soundtrack

DLC: Exklusive Rüstung (nur kosmetisch)

Apocalypse Edition – 399,99 Euro

Das Spiel „Darksiders 3“

Premium-Kiste (anderes Design als in der Collector’s Edition)

Steelbook

Artbook

Soundtrack

DLC: Exklusive Rüstung (nur kosmetisch)

„Wall Scroll“-Banner mit Halterung

Amulett mit Kette

4 Figuren: Fury (28 cm); War, Death & Vulgrim (je 25 cm)

Über Darksiders 3

Das Hack-‘n’-Slash-Actionadventure Darksiders 3 kehrt auf eine apokalyptische Erde zurück, auf der die Spieler in die Rolle von FURY schlüpfen. Ihre Aufgabe ist es, die Sieben Todsünden aufzuspüren und zu beseitigen. Der Feurige Rat verlangt von Fury, sich von den Höhen des Himmels bis in die Tiefen der Hölle zu kämpfen, um die Menschheit zu retten und zu beweisen, dass sie die mächtigste der Reiter ist. Als Magierin verlässt sich FURY auf ihre Peitsche und ihre Zauber, um das Gleichgewicht zwischen Gut und Böse wiederherzustellen.

Die weitläufige Spielwelt von Darksiders 3 wird als offener, lebender Planet Erde präsentiert, der von Krieg und Verfall gezeichnet ist und von der Natur zurückerobert wird. FURY wird verschiedene Umgebungen bereisen und Geheimnisse aufdecken, während die Geschichte von Darksiders 3 voranschreitet.