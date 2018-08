Ein neues Gameplay Video zum kommenden Action-RPG Darksiders 3 zeigt erstmals die Rätsel des im November erscheinenden Spiels. Nachdem die Protagonistin Fury in den vergangenen Videos umfassend beleuchtet wurde, stehen nun die spannenden Umgebungsrätsel im Fokus.

Im Laufe des Abenteuers erkundet ihr verschiedene Umgebungen, die von den sieben Todsünden verändert wurden und einen einzigartigen Touch erhalten. Diese Veränderungen spiegeln sich auch in den Gefahren und Rätseln wieder, die euch in Darksiders 3 erwarten werden. Wie bereits in den Vorgängern machen die Umgebungsrätsel umfangreichen Gebrauch spezieller Items, weshalb einige Level erst von euch erreicht werden können, wenn ihr einen bestimmten Gegenstand im Inventar habt.

Mehr zu Darksiders:

Erscheinen wird Darksiders 3 am 27. November 2018 für PlayStation 4 und Xbox One.