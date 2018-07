Ein brandneues Video zum Action-RPG Darksiders 3 zeigt erstmals die Flame Fury Form der Protagonistin. Das knapp sechs-minütige Video zeigt eine Zwischensequenz des Spiels, in der die Reiterin ihre beeindruckende Flammenform erhält.

In Darksiders 3 schlüpft ihr in die Haut von Fury, die mithilfe ihrer Peitsche und Magie das Gleichgewicht zwischen Gut und Böse wieder herstellen will. Dabei erwartet euch im dritten Serienteil eine offene und lebendige Spielwelt, während ihr es mit den sieben Todsünden und deren Helfern aufnehmt.

Erscheinen wird Darksiders 3 am 27. November 2018 für PlayStation 4 und Xbox One.