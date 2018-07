Crystal Dynamics – 15 führende Spiele-Entwickler eingestellt

Tomb Raider-Entwickler Crystal Dynamics stockt ordentlich auf. Wie das Studio mit Sitz in San Francisco vermeldet, hat man im Januar 2018 15 führende Spiele-Entwickler neu eingestellt.

Mit Shaun Escayg (Creative Director von Naughty Dog) und Stephen Barry (EA/Visceral Games) arbeiten nun zwei große Namen für den Entwickler. Escayg war unter anderem federführend an Uncharted: The Lost Legacy und The Last of Us beteiligt, Barry arbeitete an der Dead Space-Serie.

Die beiden nehmen sich nun dem The Avengers Projekt als Creative Director und Director of Production an, welches bei Crystal Dynamics in Zusammenarbeit mit Eidos Montréal entsteht. Dazu kommen noch 13 weitere Entwickler, die zuvor an Spielen wie Batman: Arkham Origins, Dead Space, Star Wars: Battlefront, uvm. mitgearbeitet haben.

Quelle