Control > Das neue Spiel von Remedy

Auf der E3 2018 hat Remedy in Zusammenarbeit mit 505 Games das neue Spiel Control angekündigt. Ähnlich wie im Xbox-Exklusivtitel Quantum Break dürft ihr euch auf ein übernatürliches Action-Abenteuer freuen, welches mit einer denkwürdigen Besetzung und abgedrehten Story punkten will.

Control – Was wir über das Spiel wissen

Als Direktor einer geheimen Regierungsbehörde nehmt ihr es in Control mit übernatürlichen Bedrohungen auf. Ihre schwierige Vergangenheit hat die Heldin Jesse Fanden nach New York gebracht – genauer gesagt zu einem riesigen Beton-Wolkenkratzer, der als „Das Älteste Haus“ bekannt ist. Dort befindet sich das Hauptquartier einer geheimen Regierungsbehörde mit dem Namen Federal Bureau of Control.

Das Büro wird von der mysteriösen Hiss überfallen, einer Macht, die alles in ihrem Weg verdirbt und den Direktor tötet. Durch verschiedene mysteriöse Ereignisse wird Jesse zur neuen Direktorin des FBI und muss sich mit ihren neu gewonnenen übernatürlichen Fähigkeiten dem Hiss stellen. Dazu greift sie auf ihre „Dienstwaffe“ zurück: Eine spezielle, übernatürlich verbesserte Waffe, die nur der Direktor des Büros benutzen kann und deren Form sich nach Jesses Willen verändern kann.

Das Hauptquartier ist ein seltsamer Ort der Macht, innen viel größer als außen, dessen Grundriss sich verändert und das voller Geheimnisse steckt, die ihr an diesem mysteriösen Ort in bester Metroidvania-Manier Wegen erkunden könnt.

In diesem vom Gameplay angetriebenen Erlebnis im Sandbox-Stil, das auf der hauseigenen Northlight-Engine aufbaut, gilt es, eine Kombination aus übernatürlichen Fähigkeiten, modifizierbaren Ausrüstungen und reaktiver Umgebung zu meistern, während man sich durch die tiefgründigen und geheimnisvollen Welten kämpft, für die Remedy bekannt ist und geliebt wird.

„Control stellt ein neues, aufregendes Kapitel für uns dar. Es definiert neu, was ein Remedy-Spiel ausmacht. Es zeigt unsere einzigartige Fähigkeit, unwiderstehliche Welten zu erschaffen und den Spielern neue Möglichkeiten zu geben, sie zu erleben“

so Mikael Kasurinen, Game Director von Control.

„Remedy legt den Kernfokus darauf, dem Spiel durch das Gameplay mehr Kraft zu verleihen und den Spielern zu ermöglichen, die Geschichte der Welt in ihrem eigenen Tempo zu erleben“.

Control ist ein anspruchsvolles Spiel, in dem ihr sowohl eure übernatürlichen Fähigkeiten, als auch die transformierende Dienstwaffe nutzen müsst, um das Hiss zu bekämpfen. Die Entwickler wollen den Spielern in ihrer Arena immer mehrere Möglichkeiten geben, an einen Kampf heranzugehen. Die Entwickler versprechen ein Gameplay-getriebenes Erlebnis, das weit weniger linear ist, als die bisherigen Spiele von Remedy.

Control wird 2019 für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.