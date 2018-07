Comic Con 2018: Neue „überraschende Ankündigungen“ zu Sonic!

Die San Diego Comic Con 2018 steht vor der Tür und wie Sega bekannt gibt, wird es einige „überraschende Ankündigungen“ zu Maskottchen Sonic geben! Das Sonic Panel wird am Donnerstag, den 19. Juli vom Sonic-Team-Chef Takashi Iizuka abgehalten, welcher ein paar spannende Neuankündigungen zum blauen Igel bereit halten wird. Um was es sich dabei handelt, ist allerdings noch unklar.

Auf der offiziellen Website heißt es:

„Sonic The Hedgehog ist in Comics zurückgerast und hat alte Feinde und neue Freunde mitgebracht. Die IDW Autoren Joe Hughes und David Mariotte, Künstler Evan Stanley, Sega-Lizenz-Spezialist Michael Cisneros, Director of Product-Development Austin Keys und der Kopf von Sonic Team, Takashi Iizuka reden über Comics und zukünftige Spiele und halten ein paar überraschende Ankündigungen und noch mehr parat!“

Das Sonic Panel wird am Donnerstag um 5 Uhr deutscher Zeit abgehalten und eine Stunde dauern. Morgen erscheint mit Sonic Mania Plus die erweiterte Fassung des gelungenen 2D-Plattformers. Der Titel stellt die „ultimative Version“ des in 2017 veröffentlichten Sonic Mania (unser Review) dar und bietet einige neue Inhalte.