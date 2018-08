Code Vein schon bald für PlayStation 4 und Xbox One

Dafür, dass es verhaltensweise still um das neue Action-Rollenspiel Code Vein geworden, kündigt Bandai Namco jetzt überraschend an, dass der Titel bereits im Juli den Weg auf die PlayStation 4 und Xbox One findet. Dabei wurde das Spiel wohl von einer finnischen PR-Agentur mit einem Termin versehen. Die PC-Version scheint davon noch nicht betroffen zu sein. Wann diese erscheint ist dementsprechend noch unklar. Freut ihr euch auf das Dark Souls orientierte Spiel im Anime-Look?

Trailer

Wer sich noch etwas Gameplay anschauen will, der kann auf das folgende Bild klicken:

