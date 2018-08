Child of Light und Valiant Hearts kommen auf Nintendo Switch

Zwei absolut großartige Spiele von Ubisoft erscheinen für Nintendo Switch und das bereits in Kürze! Wie der Publisher gestern bekannt gab, erscheinen Child of Light und Valiant Hearts noch in diesem Jahr für Nintendos Hybridkonsole – und das sogar als Retail-Fassung!

Die zwei von Hand gezeichneten Spiele von Ubisoft Montreal und Ubisoft Montpellier erscheinen am am 11. Oktober 2018 (Child of Light) und am 8. November 2018 (Valiant Hearts).

In Child of Light schlüpft der Spieler in die Rolle von Aurora, einem Kind, das seinem Heim entrissen wurde und auf der Suche nach dem Weg nach Hause die Sonne, den Mond und die Sterne zurückbringen muss, die von Umbra, der mysteriösen dunklen Königin, gefangen gehalten werden.

In Valiant Hearts erwartet die Spieler eine liebevoll gestaltete Geschichte von fünf Fremden, die gemeinsam das Grauen des ersten Weltkrieges erleben. Angesiedelt während des ersten Weltkrieges, handelt es sich bei Valiant Hearts um eine Geschichte voller Freundschaft, Liebe, Aufopferung und Tragödien – ein wahrlich herzzerreißendes Abenteuer während einem der dunkelsten Kapitel der Geschichte.