Bald dürfen wir uns endlich wieder in Raccoon City gruseln! Um die Vorfreude auf den Release von Resident Evil 2 weiter zu steigern, hat Capcom nun eine ganz spezielle Sneak Peek angekündigt: Schon diese Woche startet ein spezielles Demo-Event für PlayStation 4 und Xbox One. Zwischen dem 11. und dem 31. Januar besteht für Fans die Möglichkeit, die Neuinterpretation dieses Horrorklassikers auszuprobieren.

In der “1-Shot-Demo” stellen sich Spieler der Herausforderung, den Horror von Raccoon City innerhalb von nur 30 Minuten zu überleben. Schaffen sie es, das Ziel ihrer Mission in unter 30 Minuten zu erfüllen, können sie die Mission neu starten, bis ihre Zeit komplett verbraucht ist. Scheitern Spieler an den Zombies während der 30 Minuten, können sie einen neuen Versuch wagen, bis das Zeitlimit von 30 Minuten erreicht wurde.

Exklusiv für Spieler der Demo wartet am Ende der Probeversion ein brandneuer, exklusiver Trailer.

In der “1-Shot-Demo” schlüpfen Spieler in die Rolle des jungen Polizisten Leon S. Kennedy und erleben, wie er das Raccoon City Police Department erreicht und ihm der wohl schlimmste erste Arbeitstag der Geschichte bevorsteht. Leon muss Angriffe von gefährlichen Zombies überleben und Rätsel lösen, um einen Weg aus dem Polizeirevier herauszufinden. Ein ganzes Gebäude voller Fleisch fressender Alpträume lauert, die Uhr tickt, und Spieler müssen weit mehr als nur die Zeit totschlagen, um zu überleben.

Resident Evil 2 erscheint am 25. Januar 2019 für PlayStation 4 und Xbox One in Europa.

Quelle: PM Capcom