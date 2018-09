Die Gebete vieler Fans wurden erhört! Capcom hat heute Mega Man 11 für Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One angekündigt. Das neue Spiel wird gewohnt herausfordernde Sidescrolling-Action bieten- Gleichzeitig soll sich der Titel sowohl an Fans als auch an Neueinsteiger aufgrund unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade richten.

Mega Man 11 mit neuer Optik

Grafisch macht die klassische Serie mit Mega Man 11 einen großen Schritt nach vorn und bietet 2,5D-Design mit wunderschönen, komplett handgezeichneten Charakteren und Umgebungen. Ein neu gestalteter Mega Man stellt sich Dr. Wilys Berserkermaschinen entgegen, bekämpft Robot Master-Bosse und bemächtigt sich ihrer Waffen in diesem sich ständig weiterentwickelnden Kampf für Gerechtigkeit mit neuen und einzigartigen Gegner-Gestaltungen. Allerdings ist dies nur ein kleiner Vorgeschmack auf das, was Spieler in Mega Man 11 zum Start des 30. Jubiläumsjahres der Serie erwartet. Fans können sich auf weitere Details im Sommer 2018 freuen.

Erste Spielszenen aus Mega Man 11:

Quelle: PM Capcom