Call of Duty: Black Ops 4 Beta zuerst auf PlayStation 4

Activision wird die Call of Duty: Black Ops 4 Beta zeitexklusiv zuerst auf der PlayStation 4 abhalten. Das geht aus einem Beitrag von PlayStation Deutschland hervor, der mittlerweile allerdings wieder gelöscht wurde. Wann genau die Private Beta stattfinden wird, verraten die Entwickler allerdings noch nicht.

Dort heißt es: „Jetzt vorbestellen für Zugriff auf die private Beta. Zuerst auf der PS4.“

Berichten zufolge soll die Call of Duty: Black Ops 4 Beta bereits im August über die Bühne gehen und insgesamt über drei Tage laufen, vermutlich über ein Wochenende. Teilnehmen können alle Vorbesteller von Call of Duty: Black Ops 4, welche zeitnah weitere Informationen und ihre Zugangscodes erhalten werden. Erscheinen wird das Spiel am 12. Oktober 2018.