Blossom Tales The Sleeping King erscheint am 21. Dezember

Der Nintendo Switch-(Konsolen)Exklusivtitel Blossom Tales The Sleeping King wird am 21. Dezember im eShop der Konsole erscheinen, das hat FDG Entertainment soeben bekannt gegeben.

Das wunderschöne Abenteuer orientiert sich an den klassischen Ablegern der The Legend of Zelda-Reihe und soll eine große, offene Spielwelt bieten. Darin schlüpft ihr in die Haut von Lily, einer Ritterin der Rose. Wie auch in Zelda müsst ihr abwechslungsreiche Dungeons bereisen, um den König von Blossom vor dem Verderben zu retten.

Im Spiel soll es einzigartige Waffen und Zaubersprüche geben, die ihr nutzen müsst, um die knackigen Puzzles lösen und die riesigen Bosse besiegen zu können. Die Geschichte des Spiels soll sich dynamisch weiterentwickeln, während ihr das Abenteuer spielt.

Die Features:

– Über 15 Stunden Spielzeit

– Exklusiver HD Rumble Support

– Riesige, abwechslungsreiche Spielwelt

– 4 einzigartige Dungeons

– Viele abwechslungsreiche Waffen und Zauber

– Charamante Geschichte



Dieses Video ansehen auf YouTube

Blossom Tales The Sleeping King steht ab 21. Dezember Konsolen-exklusiv auf Nintendo Switch zum Download bereit. Der Preis wird vermutlich bei € 14,99 liegen, denn dies entspricht dem Preis der PC-Fassung.