Zum vierten Adventswochenende 2021 erwartet euch noch einmal ein Blitzgewinnspiel! Gemeinsam mit GameMill verlosen wir ein Exemplar der PlayStation 4-Version (PS5-Version per Upgrade möglich) von Nickelodeon All-Star Brawl. In dem kunterbunten Prügelhit könnt ihr passend zur besinnlichen Zeit die Fäuste fliegen lassen und euch als echten Brawl-Champion beweisen.

Der Preis am vierten Advent:

einmal die Handelsversion von Nickelodeon All-Star Brawl für PlayStation 4

So nehmt ihr am Gewinnspiel teil:

Wir wollen in diesem Blitzgewinnspiel von euch wissen mit welchem Charakter aus Nickelodeon All-Star Brawl ihr am liebsten in den Ring treten würdet und warum. Teilt uns gern eure Entscheidung in zwei bis drei Sätzen mit und sendet eure Teilnahme bis Montag, den 20. Dezember 2021 um 23:59 Uhr an Chris“at“gamezgeneration.de – Bitte verwendet hierbei den Betreff „All-Star Weihnachten„.

Teilnahmebedingungen:

eine Teilnahme an der Gewinnspielaktion ist ab dem Erreichen des 14. Lebensjahres möglich

nur eine Teilnahme pro Haushalt möglich

die Teilnahme erfolgt wie gewohnt ohne Gewähr

eine Barauszahlung der Preisgewinne ist ausgeschlossen

von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter und deren Angehörige von GamezGeneration.de und GameMill

Teilnahmeschluss ist Montag, der 20. Dezember 2021 um 23:59 Uhr

Hinweis zur Teilnahme gemäß der DSGVO:

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert und entsprechend der Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt. Nach dem Teilnahmeschluss des Gewinnspieles werden die Daten entsprechend der EU-Datenschutz-Grundverordnung gelöscht. Die GewinnerInnen der Aktion erhalten ihren jeweiligen Preis an die bei uns übermittelte Adresse zugesandt. Im Anschluss wird diese ebenfalls gelöscht.

Vielen Dank an GameMill für die freundliche Unterstützung unseres Weihnachtsgewinnspieles