Black Week bei Saturn gestartet!

Auch dieses Jahr macht Saturn wieder bei dem Black Friday-Wahnsinn mit. Somit startet jetzt die Black Week mit einigen Angeboten die sich gewaschen haben. So bekommt ihr beispielsweise die Collectors Edition zu Assassin’s Creed Origins für die PlayStation 4 zu einem Preis von 89 €, Rise of the Tomb Raider für die Xbox One für schlappe 15 € oder Wolfenstein 2 + Festplatte 2TB/4TB für 119/159 €.

Hier eine Übersicht:

Quelle



Wer noch etwas Entscheidungsschwierigkeiten hat, dem helfen vielleicht unsere Reviews: