Beyond Good & Evil 2: Neuer Trailer und weitere Infos

Jahrelang war es still um Beyond Good & Evil 2. Viele vermuteten sogar, das Projekt sei längst nur noch Vaporware. Aber inzwischen haben wir Duke Nukem Forever und The Last Guardian bekommen und selbst Shenmue 3 wird wohl irgendwann erscheinen. Insofern war der Rendertrailer auf der letztjährigen E3 durchaus beeindruckend.

Bei Ubisoft hat man sich nicht lumpen lassen und uns soeben erneut einen Kurzfilm gezeigt, der mit seiner Animationsqualität durchaus kinoreif wäre. Darin gibt es ein Wiedersehen mit Pey’J und… Jade? Insbesondere im Hinblick darauf, dass wir es hier mit einem Prequel und dementsprechend mit der Vorgeschichte zu tun haben, ist das eine sehr spannende Sache.

Neben dem Trailer gibt es auch ein Video, in dem das Team von Ubisoft Montpellier selbigen bespricht und uns dabei weitere Hintergrundinfos verrät.