Ein weiterer großartiger Indie-Titel findet seinen Weg auf die Nintendo Switch. Wie die Entwickler vermelden, erscheint das auf dem PC gefeierte Bendy and The Ink Machine in diesem Jahr für die aktuelle Nintendo-Konsole.

Bendy and The Ink Machine ist ein First-Person-Action-Puzzlespiel, in dem ihr Henry spielt, welcher von Dämonen heimgesucht wird. Dieser ist im verlassenen Animationsstudio Joey Drew Studios unterwegs und muss sich dort den Dämonen seiner Vergangenheit stellen. Die Entwickler versprechen, dass nach dem Spielen Zeichentrickfilme für euch nie mehr dasselbe sein werden.

Erscheinen wird Bendy and The Ink Machine im Laufe des Jahres 2018.