Bayonetta 2 erscheint bereits am 16. Februar 2018 für die Nintendo Switch. Unsere Kollegen von Digital Foundry haben sich die finale Version des Titels genauer angesehen und einer Technik-Analyse unterzogen. Diese ergab, dass die Switch-Version flüssiger und schneller läuft als die Variante auf der Nintendo Wii U. So ist der Actiontitel nun im Schnitt zehn bis zwanzig Bilder pro Sekunde flotter. Leider bleibt die Bildrate aber wie in der Ursprungsvariante nicht konstant bei 60 fps und hat die gleichen Einbrüche zu verzeichnen.

Eine Full-HD Auflösung bietet Bayonetta 2 auf der Switch nicht. Nichtsdestotrotz soll das Spiel insgesamt aber einen guten Eindruck sowohl im Dock- als auch im Handheldmodus vermitteln.

Bayonetta 2 Grafikanalyse:

Quelle: Digital Foundry