Batman: The Enemy Within – Switch Version schon in Kürze?

Bereits vor Monaten tauchte das Gerücht um eine Umsetzung des Telltale Episoden-Adventures Batman: The Enemy Within für Nintendo Switch auf, nachdem die USK eine entsprechende Umsetzung eingestuft hatte. Seither ist es sehr ruhig um das Spiel geworden, doch nun sorgt ein neues ESRB-Rating für weitere Spekulationen.

Demnach wurde Batman: The Enemy Within für Nintendo Switch von der ESRB mit einem M-Rating (mature) ausgestattet. Eine Ankündigung könnte also noch vor der gamescom 2018 erfolgen. Bei dem Spiel handelt es sich um den Nachfolger zu Batman: The Telltale Series, der aus fünf Episden besteht.

In diesem letzten Kapitel von dem preisgekrönten Studio hinter Batman – The Telltale Series werden sowohl Bruce Wayne als auch Batman in prekäre neue Rollen gezwungen. Der Riddler ist zurückgekehrt, um Gotham City zu terrorisieren, aber seine grausamen Rätsel deuten eine noch größere Krise an. Mit der Ankunft eines rücksichtslosen Bundesagenten und der Rückkehr eines noch entstehendes Jokers muss Batman unruhige Allianzen steuern, während Bruce Wayne eine gefährliche Reihe von Täuschungen unternimmt. Welcher von Batmans neuen Verbündeten wirst du vertrauen? Und wie tief in die Dunkelheit willst du Bruce hinabstürzen lassen?