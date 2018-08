Im Rahmen der Gamescom 2018 kündigte Bandai Namco die Dark Souls Trilogy an. Diese soll für Playstation 4 und Xbox One erscheinen und bietet alle drei Teile der Reihe in einer Collection. Für die Nintendo Switch ist keine Ankündigung erfolgt und ich sehe diese, zumindest derzeit, auch nicht als sonderlich wahrscheinlich an.

Im Detail – Das bietet die Dark Souls Trilogy Collection

Die Dark Souls Trilogy soll neben allen drei Teilen des Hits von From Software auch alle DLCs der Reihe bekommen. Das erste Dark Souls soll außerdem in der Remastered Fassung enthalten sein, welche erst im Mai des Jahres veröffentlicht wurde. Für 79,99 Dollar soll die Trilogie im Handel mit Steelbook erhältlich sein. In Euro liegt noch kein Preis vor, eine Abweichung sollte, wenn überhaupt, aber eher gering ausfallen.

„Fear not the dark my friend and let the feast begin!“ Prepare to die all over again with the ENTIRE critically acclaimed series in DARK SOULS Trilogy available October 19th, 2018 for Xbox One and PS4. #DarkSouls #Gamescom pic.twitter.com/jpe5irU29z — Bandai Namco US (@BandaiNamcoUS) 21. August 2018

Ein Vergleich zur bereits zum Jahresbeginn in Japan veröffentlichten Trilogie Box ist dies natürlich nicht. Diese kostete umgerechnet über 350 Dollar und bot neben der Spiele auch eine Enzyklopädie zur Serie, Art Prints und den Soundtrack auf CD. Außerdem lag ein Set Buchstützen bei, damit die Enzyklopädie auch schön aufgestellt werden kann.

Das Erscheinungsdatum – Beinahe eine Ohrfeige für Nintendo Switch Spieler

Mit dem Release am 19. Oktober müssen sich Nintendo Switch Spieler teils schon geohrfeigt fühlen. Denn zufällig ist dies der Tag, an dem auch die Switch Version des ersten Teils in der Remastered Fassung alleine nach etlichen Verzögerungen endlich erscheint. Für immerhin 39,99 Euro.