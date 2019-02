Zum Start in das neue Jahr hatten wir direkt drei Gewinnspielkooperationen mit Nintendo Deutschland, bei denen ihr geniale neue Spiele für eure Nintendo Switch und den Nintendo 3DS gewinnen konntet. An dieser Stelle wollen wir euch die glücklichen Gewinner(-innnen) bekanntgeben, die sich in Kürze über neue Spiele freuen dürfen.

New Super Mario Bros. U Deluxe-Gewinnspiel:

Hier musstet ihr euren Spürsinn unter Beweis stellen und Mopsie auf unserer Webseite finden. Zahlreiche korrekte Lösungen haben uns erreicht und dies waren die korrekten Fundorte.



– https://www.gamezgeneration.de/spiele-highlights-2019/ – https://www.gamezgeneration.de/ (Beispielhaft, es reichte auch wenn ihr erwähnt das ein Mopsie im Logo zu sehen ist)

Folgende drei User dürfen sich über ein Exemplar von New Super Mario Bros. U Deluxe freuen:

– Sebastian Fr.

– Adrienne P.

– Felix K.

Mario & Luigi: Abenteuer Bowser + Bowser Jr.s Reise-Gewinnspiel:

In der zweiten Gewinnspiel-Aktion mit Super Mario in der Hauptrolle wurde ein ähnlicher Ansatz verfolgt, denn ihr musstet das Wunderserum finden, um Heilung über das Pilzkönigreich zu bringen. Dies waren dabei die richtigen Fundorte:

Folgende drei User dürfen bald auf dem Nintendo 3DS auf Abenteuer-Reise gehen:

– Christopher J.

– Bennedikt V.

– Susan H.

Travis Strikes Again: No More Heroes – Gewinnspiel

Die dritte Gewinnspiel-Runde befasste sich mit dem neuen Nintendo Switch-Titel Travis Strikes Again. Hier wollten wir von euch wissen, in welche Nintendo-Spielwelt ihr am liebsten einmal selber eintauchen wölltet und warum. Unter allen Einsendungen wurden folgende zwei ausgelost:

„Mein absoluter Traum wäre es in das Pilzkönigreich aufbrechen zu können. Auch wenn Bowser dort manchmal für Chaos sorgt, so ist es die wohl schönste und liebenswürdigste Umgebung, die man erleben könnte. Zudem ist dort immer etwas los. Langeweile kommt bei den vielen Kartrennen, Golf- und Tennis-Turnieren mit Sicherheit nicht auf.“

– Katharina B.

– Katharina B. „Ich bin mir nach Pokémon Let’s Go absolut sicher, dass ich am liebsten in Kanto sein möchte. Ich hätte eine nicht enden wollende Gänsehaut, wenn ich durch das Land streifen würde und überall meine geliebten Pokémon beobachten könnte.“

– Tim F.

Wir kontaktieren alle Gewinner(-innen) per Email, um die Adressen für den Versand zu erfragen. Bitte versucht diese binnen einer Woche zu beantworten, sodass wir eure Preise ab dem 19. Februar 2019 versenden können. Wir bedanken uns wie immer für eure rege Teilnahme und wünschen allen Glücklichen viel Spaß mit ihren Spielen.