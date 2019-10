Atelier Dusk Trilogy Deluxe Pack Video aufgetaucht

Koei Tecmo veröffentlichte auf deren Youtube-Kanal ein Video, in dem sie Ihre Spielesammlung Atelier Dusk Trilogy Deluxe Pack zeigen. Die Rollenspiel-Trilogie besteht aus folgenden Titeln: Atelier Ayesha: The Alchemist of Dusk DX, Atelier Escha & Logy: Alchemists of the Sky DX und Atelier Shallie: Alchemists of the Dusk Sea DX. Die Umsetzung der Spiele soll grafisch verbessert sein, als auch eine „flüssigere Spielerfahrung“ bieten. Laut dem Publisher Koei Tecmo werden die Titel auch einzeln erwerbbar sein. Die Trilogie erscheint am 14.01.2020 für die Sony Playstation 4 und die Nintendo Switch.

